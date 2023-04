El presidente estadounidense, Joe Biden, se emocionó este viernes tras encontrarse en Irlanda con el sacerdote que impartió los últimos sacramentos a su hijo Beau Biden, quien falleció de cáncer en 2015.

La última jornada de su visita de cuatro días a la isla de Irlanda se prometía ya emotiva, con actos programados para reencontrase con sus parientes y ahondar en sus raíces celtas en el condado de Mayo, en la costa oeste.

Así lo reportaron medios irlandeses:

US President Joe Biden has broken down in tears at Knock Shrine in Co Mayo, after a chance meeting with the priest who performed the last rites sacrament on his son Beau Biden, who died of brain cancer in 2015 https://t.co/6qQ4eE84nB

