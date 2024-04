El viernes, medios estatales iraníes reportaron explosiones al amanecer cerca de una base militar de la zona de Isfahán, en el centro del país, debidas al derribo “exitoso” de pequeños drones por el sistema de defensa antiaérea.

Medios norteamericanos afirmaron, citando a altos funcionarios, que Israel había respondido así a Teherán en represalia por el ataque con misiles y drones del pasado 13 de abril. Sin embargo, el gobierno iraní le quitó importancia a esa versión.

“Lo ocurrido la pasada noche no fue un ataque”, dijo el canciller iraní Hossein Amir Abdollahian al canal NBC News el viernes a última hora. “Fue un vuelo de dos o tres cuadrirrotores, como los juguetes con los que se divierten nuestros niños en Irán”, afirmó. “Mientras no haya nuevas aventuras del régimen israelí contra intereses iraníes, no responderemos”.