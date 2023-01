Luego de posesionarse, Luiz Inácio Lula da Silva empezó a desarrollar una apretada agenda como máximo mandatario de los brasileños, lo que empezó recibiendo a los gobernantes que asistieron a su toma de poder.

Fue así como en la mañana de este 2 de enero, Da Silva cruzó palabras en encuentros consecutivos con el rey Felipe VI, de España; Wang Qishan; vicepresidente de China; Luis Arce, presidente de Bolivia; Umaro Sissoco Embaló, de Guinea-Bisáu; Alberto Fernández, de Argentina; Guillermo Lasso, de Ecuador; y Gustavo Petro, de Colombia; entre otros.

Recebi do vice-presidente China, Wang Qishan, uma carta do presidente Xi Jinping com seus cumprimentos e vontade de ampliarmos a cooperação. A China é nosso maior parceiro comercial e podemos ampliar ainda mais as relações entre nossos países 🇧🇷🇨🇳

