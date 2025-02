Desde el sanatorio Gemelli de Roma, donde está internado hace una semana por una neumonía bilateral compleja, el papa Francisco volvió a dirigirse a sus fieles este domingo 23 de febrero a través de su cuenta en X, donde publicó dos mensajes cargados de gratitud y esperanza.

(Vea también: Los cardenales que podrían reemplazar al papa Francisco, cuyo estado de salud es crítico)

En el primero, como si su estado de salud no fuera el foco de noticias en el mundo, Francisco les pidió a sus seguidores ser “signo de amor” para transformar el mal en bien. De hecho, en su mensaje escribió: “¡No tengan miedo de arriesgar el amor!”.

Lee También

En el segundo mensaje, apenas cinco minutos después, el papa agradeció las innumerables muestras de afecto que ha recibido en los últimos días, en los que ha estado tan enfermo.

(Vea también: Preocupación por salud del papa Francisco: Vaticano confirma que tuvo “crisis” de asma)

El destacando especialmente los dibujos y cartas de niños de todo el mundo.

En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo!

— Papa Francisco (@Pontifex_es) February 23, 2025