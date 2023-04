El fenómeno de El Niño es un evento climático que ocurre cuando la temperatura de la superficie del Océano Pacífico Oriental Tropical se calienta anormalmente. Este puede tener un gran impacto en todo el mundo, incluyendo en los Estados Unidos.

Los eventos de este tipo, por lo regular, se asocian con cambios en las temperaturas y en el sur de los Estados Unidos, desde California hasta Florida, tienden a presentarse más lluvias de lo normal.

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), existe una probabilidad muy alta de que entre los meses de mayo y junio se presente este fenómeno climático.

An El Niño Watch (!) has been issued by @NWSCPC which means that conditions are favorable for the development of El Niño within the next 6 months. In fact, there’s a 62% chance of El Niño conditions for the May–July period. For more, head to the ENSO Blog https://t.co/lcgh1yhoCv pic.twitter.com/WH2IPY6WxI

Asimismo, la agencia del gobierno de los Estados Unidos encargada de monitorear el clima y las condiciones del océano, reiteró que la probabilidad de que se presente el fenómeno de El Niño durante el verano que se aproxima es de 62 %.

“Aunque todavía nos encontramos en una fase neutra, en la que no hay presencia ni de El Niño ni de La Niña, hay un 62 % de probabilidades de que El Niño se desarrolle en algún momento entre mayo y julio“, indicó el comunicado.

A su vez, el estimado del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) indica que el fenómeno de El Niño llegaría a Colombia a finales del 2023.

Next week, the greatest chances for above-normal precip are in parts of the West Coast, N. Plains, TX/LA, and FL, according to @NOAA’s @NWSCPC.

Temps: Cooler for the West and Northern Plains and warmer for the East and Central/Southern Plains. #drought https://t.co/94ZaIaRCCh pic.twitter.com/tZFbbnU28i

— NIDIS Drought.gov (@DroughtGov) April 13, 2023