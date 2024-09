Por: RFI

Alemania se enfrenta el domingo 1 de septiembre a dos elecciones regionales muy esperadas: en las regiones orientales del país, Turingia y Sajonia. Si se confirman las expectativas y los sondeos, el peso de la extrema derecha y la irrupción de una nueva fuerza podrían barajar las cartas y hacer más compleja que nunca la formación de una coalición.

Con Pascal Thibaut, enviado especial de RFI a Turingia

Una cosa es segura: la coalición de Olaf Scholz no celebrará el domingo por la noche. Con una previsión de alrededor del 15% en Turingia y Sajonia para los socialdemócratas del Canciller, los Verdes y los Liberales juntos, el desastre está servido. Ni siquiera está asegurada la supervivencia parlamentaria de ninguno de los dos partidos. A poco más de un año de las elecciones generales, es poco probable que estos sondeos levanten la moral de una coalición impopular.

Los grandes ganadores serán las fuerzas antisistema -la Alternativa para Alemania (AfD) y la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW)-, que reflejan el descontento y las preocupaciones de muchos votantes. La ultraderechista AfD figura en las encuestas con un 30% de los votos en cada región, pero no tendrá aliados para gobernar.

El esperado avance del BSW

El nuevo partido de Sahra Wagenknecht, BSW, lanzado en enero, podría lograr un avance espectacular, con un 18%, según los sondeos. Con un programa social, una política de inmigración de línea dura y el rechazo de la ayuda a Ucrania, esta nueva fuerza resulta atractiva y podría desempeñar un papel de rey a la hora de formar laboriosas coaliciones.

“El partido de izquierdas Die Linke ha perdido la confianza de los votantes en Turingia. Nos dirigimos a los decepcionados, a los que se sienten olvidados, a los que tienen la sensación de que se desatienden los problemas de la gente corriente”, explica Katja Wolf, quien, tras años en Die Linke, encabeza el nuevo movimiento BSW en Turingia. El avance del partido ha sido en gran medida a costa del partido de izquierdas que ha gobernado Turingia durante los últimos diez años.

El movimiento, que cuenta con 70 miembros registrados en Turingia, fue lanzado por Sahra Wagenknecht, figura destacada de la izquierda alemana que durante muchos años perteneció al ala ortodoxa de su partido antes de abandonarlo. La polemista, mediática, es el principal argumento de BSW y su rostro se exhibe en todas partes.

¿Una alianza de BSW con la CDU?

La CDU puede recuperar Turingia, donde el partido de izquierdas pierde terreno, y conservar Sajonia con alianzas sin duda barrocas. Podría gobernar con esta nueva fuerza. “El BSW es una ‘caja negra’ para nosotros, porque no está muy claro lo que quieren, pero tenemos que hablar con ellos. Eso es evidente”, afirma Jonas Urbach, diputado democristiano del Parlamento regional.

Esta posible alianza contra natura, necesaria gracias a una poderosa extrema derecha, dista mucho de ser una perspectiva viable. Si se produce, confirmará la posición del líder democristiano Friedrich Merz en la carrera por la Cancillería el año que viene.

Los empresarios, preocupados por el auge de los extremos

Aunque es probable que las elecciones en Sajonia y Turingia den la victoria a la extrema derecha, estos éxitos preocupan a los círculos empresariales. Llevan varios meses haciendo campaña contra los riesgos que Alternativa para Alemania supone para su país y sus empresas.

En un supermercado de Turingia, fotos a toda página de frutas y verduras con un comentario central: “¿Por qué no tenemos nada azul en las estanterías?”. El anuncio de estos días de la cadena de supermercados Edeka era una alusión directa al partido de extrema derecha AfD, asociado al color azul. Como esta empresa, directivos de empresas y federaciones profesionales se posicionan públicamente contra Alternativa para Alemania y su programa.

La población de la antigua RDA está más envejecida que en el resto del país. Las necesidades de mano de obra ya son elevadas y lo serán aún más, sobre todo en las dinámicas zonas urbanas. Pero no es fácil atraer gente a una zona donde la extrema derecha alcanza el 30% en las encuestas.

Stefan Träger, director general de Jenoptik en Jena, ha lanzado una campaña por una Turingia tolerante. “Nos damos cuenta. Si contactamos con una persona de color, sea india o viva en la parte occidental de Alemania, su primera reacción es decir: ‘Dios mío, ¿qué quieren que haga yo en Turingia?”.

La AfD no ve con buenos ojos campañas como la de “Made in Germany! Made by Vielfalt!” (Hecho en Alemania. Hecho por la diversidad). El jefe regional de la AfD deseó a estas empresas su desaparición.

