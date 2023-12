El virus de encefalitis equina ha sido detectado en un hombre de 20 años en la provincia de Darién, Panamá. Esta noticia ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias de la zona selvática fronteriza con Colombia, ya que se ha reforzado la vigilancia epidemiológica en el área afectada.

El hombre de 20 años presentó síntomas de encefalitis equina y fue diagnosticado con el virus. La enfermedad es más fuerte en Panamá (país al que le quiere competir Colombia con ferrocarril) que en Uruguay y Argentina, donde solo se detectó en caballos.

(Vea también: De qué manera se ha propagado virus Nipah entre los contagiados; autoridades dan reporte)

El virus de encefalitis equina es una enfermedad altamente contagiosa y puede tener graves consecuencias para la salud. La detección del virus en un hombre en Panamá podría indicar una posible propagación en la población humana y en otros animales, lo que podría generar una situación de salud pública en la región.

En respuesta a este caso, las autoridades sanitarias de Panamá, Uruguay y Argentina han emitido alertas para la población y los animales. Se recomienda mantenerse informados sobre la enfermedad, sus síntomas y las medidas de prevención.

¿Qué es la encefalitis equina?

Los primeros síntomas de la encefalitis equina del este (EEE) incluyen fiebre, rigidez del cuello, dolor de cabeza y falta de energía. Estos síntomas suelen aparecer entre cuatro a diez días después de la picadura de un mosquito infectado. La inflamación e hinchazón del cerebro, conocida como encefalitis, es la complicación más frecuente y peligrosa.

La enfermedad puede empeorar rápidamente, y algunos pacientes pueden llegar a entrar en coma en una semana.

(Lea también: La realidad de los vapeadores en Colombia, ¿qué tan nocivos son realmente para la salud?)

La víctima del virus de encefalitis equina en Panamá era un hombre migrante de 20 años que había cruzado la selva del Darién. Aunque no hay informes de que el virus haya llegado a Colombia, las autoridades sanitarias han estado monitoreando la situación y han emitido alertas para la población y los animales.

El virus de encefalitis equina se transmite por la picadura de un mosquito infectado. Además, se ha mencionado que esta enfermedad tiene una variante más fuerte en Panamá en comparación con Uruguay y Argentina, donde solo se ha detectado en caballos. La transmisión del virus por mosquitos y roedores silvestres o aves que son sus huéspedes naturales también ha sido señalada.

Pulzo complementa

La crisis migratoria en la selva del Darién, en Panamá, está dejando cicatrices ambientales significativas. Toneladas de desechos sólidos, erosión, impacto en fuentes hídricas y deforestación son algunas de las consecuencias del paso masivo de migrantes por esta región. El Tapón del Darién, un parque nacional de 579.000 hectáreas, catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, enfrenta graves daños.

La migración masiva a través de esta selva ha aumentado considerablemente desde 2021, y se estima que más de 784.000 personas han cruzado la selva entre enero de 2021 y octubre de 2023. Durante su travesía, los migrantes dejan aproximadamente 20 libras (9 kilos) de desechos cada uno, generando un impacto ambiental significativo.

Las autoridades ambientales señalan que la basura, que incluye materiales biodegradables y no biodegradables, se acumula en las quebradas y ríos, afectando a 37 quebradas y 20 ríos. Se estima que alrededor del 60 % de los residuos sólidos en la jungla no se han biodegradado y aún no se han eliminado.

La gestión de estos desechos es urgente, y se estima que se necesitaría al menos 1 millón de dólares para una primera etapa de emergencia. Sin embargo, estos fondos aún no han sido asignados. Además de la gestión de desechos, se requieren más de 11.9 millones de dólares para la restauración ambiental, incluida la recuperación de la flora y del suelo, así como estudios para evaluar el impacto en las fuentes hídricas y la biodiversidad.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.