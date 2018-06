Kim “intenta hacer avanzar su país (…) y Donald Trump hará un buen trabajo”, dijo emocionado en una intervención en la cadena de noticias CNN. Rodman llevaba una gorra roja con el lema de campaña de Trump, “Make America great again”.

El deportista, que estaba en Singapur, fue interrogado en directo en la televisión como si fuera uno de los numerosos comentaristas que tienen la cadena.

To all Americans and the rest of the world I’m honored to call @POTUS a friend. He’s one of the best negotiators of all time and I’m looking forward to him adding to his historic success at the Singapore Summit. #Peace #Love #MakeAmericaGreatAgain #MakeTheWorldGreatAgain pic.twitter.com/3t3VBMSGaL

— Dennis Rodman (@dennisrodman) June 8, 2018