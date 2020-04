Debido a estas declaraciones, el mandatario estadounidense estaría pensando en prescindir de los servicios del epidemiólogo, quien ha asumido el papel de líder en la lucha contra el virus en ese país, indicó CNN.

La cadena de noticias, de igual manera, señaló que las especulaciones y rumores sobre el posible despido del asesor de la Casa Blanca aumentaron este domingo después de que Donald Trump compartiera en Twitter un mensaje de DeAnna Lorraine, excandidata republicana.

“Fauci ahora dice que si Trump hubiera escuchado a sus expertos antes, podría haber salvado más vidas. Fauci decía el 29 de febrero que no había nada de qué preocuparse y que [el virus] no representaba un riesgo para los estadounidenses en general. Time to #FireFauci (Hora de despedir a Fauci)”, publicó Lorraine.

El presidente, por su parte, respondió este trino con el siguiente mensaje: “Lo siento, son ‘fake news’, todo está grabado. Yo bloqueé a China mucho antes de que alguien hablara”, dejando ver que la relación con el funcionario no pasa por su mejor momento.

CNN, adicionalmente, recordó que la semana pasada Trump no dejó que el epidemiólogo interviniera en una rueda de prensa, cuando preguntaron sobre la hidroxicloroquina (medicamento contra la malaria que serviría para combatir el coronavirus).

De acuerdo con varias encuestas, los estadounidenses confían más en la labor que está realizando el director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, que en el manejo que el mandatario le ha dado a la crisis, informó el diario El Mundo.

Hasta el momento, en Estados Unidos se han registrado 22.823 muertes y 562.511 casos de contagio confirmados, siendo el país más afectado con la pandemia del COVID-19 en todo el mundo.

Acá, el trino de Trump:

Sorry Fake News, it’s all on tape. I banned China long before people spoke up. Thank you @OANN https://t.co/d40JQkUZg5

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2020