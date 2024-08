Por: El Colombiano

Un perro se ha robado la mirada en las pistas de gimnasia de París 2024. Se trata de Beacon, integrante del equipo de Estados Unidos, a quien se le ha dado una función especial, la salud mental de los deportistas.

Beacon es un Golden Retriever de 4 años que se ha convertido en el primero perro oficial de terapia del Team USA de Gimnasia, siendo un acompañamiento importante para los deportistas.

Este canino llegó al equipo estadounidense gracias a la directora ejecutiva de USA Gymnastics, Li Li Leung, quien observó los beneficios de llevar un perro al ambiente laboral luego de que, durante la pandemia, empezó a llevar a su mascota a la oficina.

Eso le dio la idea de introducir un perro de terapia en el equipo, porque involucró a Tracey Callahan Molnar, una exentrenadora de gimnasia rítmica que ya había tenido a un perro de terapia.

Curiosamente, la mascota de terapia que tuvo Molnar, también era un Golden Retriever, se llamaba Tulsa y falleció en 2019. Debido a eso, la exentrenadora adoptó a Beacon, y junto a la vicepresidenta de gimnasia rítmica de Estados Unidos, Caroline Hunt, iniciaron en el año 2023 el programa de terapia con perros.

De acuerdo con declaraciones que el equipo de gimnasia de Estados Unidos le ha dado a medios locales, han visto cómo la presencia del canino le trae beneficios al grupo, no solo por las actividades que pueden hacer con él sino porque está entrenado para apoyar a las deportistas en momentos de estrés, frustración o tristeza.

Previo a las competencias, Beacon se acerca a las deportistas, provocando un estímulo positivo al tenerlo cerca. Por este motivo, su adiestradora Tracey Callahan y Li Li Leun lo incorporaron al equipo oficial.

En los pasados Juegos Olímpicos Tokio 2020, la múltiple campeona olímpica Simone Biles se retiró de las finales de gimnasia por problemas de salud mental.

”Después de la actuación que hice, simplemente no quería seguir. Tengo que concentrarme en mi salud mental. Simplemente, creo que la salud mental ha tomado más relevancia en los deportes en este momento”, dijo en su momento la deportista a la cadena BBC.

En esas justas, el Comité Olímpico de Rusia se quedó con el oro y la delegación de Estados Unidos ganó la plata. “Realmente siento que a veces tengo el peso del mundo sobre mis hombros. Sé que lo olvido y hago que parezca que la presión no me afecta, pero maldita sea, ¡a veces es difícil, jajaja! ¡Los Juegos Olímpicos no son una broma!”, posteó días después en sus redes sociales.

