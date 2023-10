La policía israelí arrestó al escritor y ex diplomático mexicano Andrés Roemer, quien está prófugo en Israel y ha sido acusado de abuso sexual por varias mujeres. México ha solicitado su extradición.Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sí, la justicia israelí tomará una decisión final tras su arresto sobre si lo extradita o no.

El Ministerio de Justicia israelí informó que Roemer fue detenido después de que el departamento internacional de la fiscalía estatal israelí presentara una petición de extradición ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén.

La autoridad fiscal israelí lo considera apto para ser extraditado a México debido a los delitos de violación que se le imputan en la solicitud de extradición, y ha solicitado su detención en espera de una decisión definitiva sobre su regreso a México.

México ha solicitado cinco veces la extradición de Roemer, acusado de abuso sexual agravado y violación, an Israel desde 2021.Más de una decena de mujeres denunciaron abusos sexuales y comportamientos inapropiados al escritor en febrero de ese año, mientras que la agrupación Periodistas Unidas Mexicanas (PUM) recopiló más de 60 denuncias.

En 2022, la Interpol emitió una ficha roja para buscar y detener al diplomático, acusado de citar a sus presuntas víctimas en su casa con excusas laborales para luego realizar tocamientos e insinuaciones y, finalmente, ofrecerles dinero.

Los medios mexicanos informaron que México envió una carta a las autoridades israelíes el año pasado solicitando directamente su cooperación, después de que Israel no respondiera a sus peticiones de extradición en años anteriores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la detención de Andrés Roemer en Israel y su extradición a México.

El líder aseguró que más tarde la Secretaría de Relaciones Exteriores recibirá más información.

López Obrador afirmó que, al igual que Roemer, se debe proceder con la extradición de Tomás Zerón, quien reside en Israel y es acusado de presuntos actos de tortura en relación al caso de Ayotzinapa.

“Hoy nos informaron que en este caso ya se concedió o se va a permitir la extradición pero en en el caso del señor Zerón no hay todavía una respuesta y yo sigo insistiendo en el gobierno de Israel de manera respetuosa que ellos no pueden , nadie, no deben ni pueden proteger a quienes violan derechos humanos, a quienes torturan, entonces ojalá y se proceda en el caso del señor Zerón”, dijo.