Además de los conciertos de grandes artistas de la música, en el festival también se lleva a cabo un concurso de canto dividido en dos categorías diferentes: ‘La competencia folclórica’ y ‘La competencia internacional’, donde se premia la mejor canción y al mejor intérprete.

Por Colombia, han participado varios artistas, pero los más recordados son: Carolina Sabino, quien en 1999 participó interpretando el tema ‘El aguacero’, ganando dos gaviotas de plata, y Herencia de Timbiquí.

El grupo del Pacífico fue elegido como ‘mejor intérprete’ de música folclórica en 2013. Gracias a la canción ‘Amanece’, los artistas caucanos se llevaron un premio de 11.000 dólares además de la gaviota de plata.

Otra que también participó, pero no llegó lejos fue Shakira. La barranquillera no convenció al jurado con su presentación, pero eso no fue impedimento para que, años más tarde, se convirtiera en una estrella mundial.

Shakira concursó en Viña del Mar y perdió

En 1993 y con solo 16 años, una tímida Shakira llegó al concurso de la canción del Festival de Viña del Mar para cantar un tema compuesto por ella misma: ‘Eres’.

Con el pelo totalmente negro y algo desafinada, la ahora famosa artista, intentó seducir al público y al jurado en dos oportunidades, pero algunas fallas en su interpretación la alejaron del preciado premio que, finalmente, ganó el representante de Italia, Claudio Cirimele.

Shakira solo logró posicionarse en el tercer lugar. Sin embargo, tres años después volvió a Viña del Mar, pero ya como una artista invitada.