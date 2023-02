El ocho veces ganador del Grammy fue el encargado de erizar, con la canción más importante de Estados Unidos, a los fanáticos del Súper Tazón.

Entre sus premios más distinguidos está el ‘CMA Awards’ y el ‘Academy of Country Music Awards’, en la categoría Álbum del Año.

Además, también ha conseguido salir galardonado con dos Premios Grammy, por ‘Mejor Interpretación de Country Solista’ y ‘Mejor Álbum de Música Country’.

(Vea también: Boletos para Super Bowl están por las nubes; el más barato no baja de $ 22 millones.)

Fue elegido para cantar en uno de los momentos más icónicos del Súper Domingo por su larga trayectoria musical, gracias a las colaboraciones que ha tenido con todo tipo de artistas y por la profunda carrera que está sustentada en diferentes premios, ya mencionados anteriormente.

Ladies and gentlemen, our national anthem performed by @ChrisStapleton 🇺🇸

February 12, 2023