En uno de los perfiles de la orquesta en Instagram, Ángel Lebrón, uno de los fundadores de la legendaria agrupación de salsa puertorriqueña, hizo una delicada declaración contra varios miembros de su familia:

“Están tratando de quitarme la orquesta antes de que yo muera. Por egoísmo. Están tratando de hacer una cosa tan sucia”, insistió, y apuntó directamente a su sobrino: “No tiene ni educación y se la pasa hablando mal de mí, de Frankie [ya fallecido] y de José. No habla mal de su papá, Carlos, pero le habla mal a él de nosotros”.

Ángel Lebrón, visiblemente molesto, fue tajante en que va a luchar con su familia por lo que, dice, le pertenece: “No hay manera en el mundo que esta orquesta vaya a ser de Julián y de Carlos. Esta orquesta es mía legalmente, tengo todos los papeles. Y la señora Rosa se va a llevar una gran demanda. Ella hace eso, nos pone a pelear a los hermanos; antes lo hizo y hoy está haciendo lo mismo; ahora tiene fuerza porque mi hermano se embobeció con su hijo creyendo que está haciendo las cosas bien”.

Sobre la acción legal, fue duro con su advertencia a la mujer: “Señora Rosa, le advertí que no lo hiciera. Ahora viene la demanda para usted y ahora sí va a saber lo que es plata porque va a tener que gastar mucha. La demanda va a ser grande, no va a ser pequeña“.

Además, se le vio desilusionado por la situación de su familia y el fruto de trabajo de casi 60 años:

Esta es la publicación de uno de los integrantes de la reconocida orquesta:

Aquí, un video de una de sus presentaciones, para recordar su música que dice: “Por cada risa, hay 10 lágrimas”.

Horas después del pronunciamiento de Ángel, Carlos, el directamente señalado, respondió por la misma vía. En un video de redes sociales, el también integrante de la orquesta habló mucho más tranquilo:

“Yo nunca le he robado a nadie, no soy de ese tipo de persona. Ni yo ni mi esposa, ni mis hijos Julián o Carlos, no son así y yo no lo permitiría”.