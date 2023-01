En sus primeras semanas como casada, Paula Giraldo —nombre real de la bogotana— ha compartido con sus seguidores cómo ha ido enfrentando una nueva etapa en su vida en compañía de su esposo, el también ‘influenciador’ Ronald Moscoso.

Por ejemplo, hace poco publicó un video en el que compartió una receta para hacer un pan de banano, preparación con la que buscaba darle un cariño a su esposo.

Sin embargo, esto no fue del gusto de algunos seguidores, quienes criticaron su rol como ama de casa. “‘Pau’, qué atraso todo, me sorprendí, te hacía más independiente y empoderada. Cocinar y tener una casa bonita es todo lo que no les deseo a mis hijas”, le escribió una internauta.

‘Pautips’ responde a críticas por cocinarle a su esposo

Todo parece indicar que fueron varios los comentarios negativos que recibió la creadora de contenido, pues en sus historias de Instagram explicó que dicha situación la llevó a dar su opinión al respecto.

“¿Qué acciones determinan una mujer empoderada? ¿Querer [y] cuidar de los tuyos es machismo? ¿Solo las mujeres que generan mucho dinero son empoderadas? ¿Cocinar y tener una casa bonita no es de mujeres independientes y soñadoras? No sé, llevo trabajando desde los 17 años y construí mucho estando sola, lujos sola, viajes sola, cenas sola y no me llenaba… ¿para qué un mundo lleno de cosas materiales que no tienes con quién compartirlo?”, escribió inicialmente.

Luego, aseguró que habló con diferentes personas y se dio cuenta que el papel de una mujer en el cuidado del hogar es una acción “muy valiosa”.

“Le he preguntado a muchas personas que tuvieron a su mamá presente en la casa cuidándolos y les hizo la infancia memorable. En este nuevo mundo donde se puede trabajar por Internet, a una mujer no le quita mérito cocinar o mantener en orden su hogar… pienso yo”, dijo ‘Pautips’.

Por último, agregó: “Así como a un hombre no se le cae la mano si lava ropa o tiende la cama, no creo que sea un atraso anhelar asumir un rol de mujer que cuida el hogar”, agregó en sus escritos.