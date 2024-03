Nació París, quizá la bebé del entretenimiento más esperada, luego de que Maluma y su pareja, Susana Gómez, anunciaran meses atrás que serían padres.

Maluma siempre tuvo claro que París nacería en Medellín y el hecho se dio este sábado en la Clínica El Rosario de El Poblado. Un día después, este domingo, el cantante publicó en su cuenta de Instagram un mensaje para su hija y su pareja, en el que expresó que se cumplió el gran sueño de su vida.

Sin embargo, el centro hospitalario donde nació la bebé ha recibido quejas de algunos usuarios que se encontraban este sábado allí y aseguraron que a raíz de dicho nacimiento la seguridad del artista antioqueño les habría puesto trabas para acceder a algunas zonas del centro médico e, incluso, se habrían negado a permitirlo pese a que no hacen parte de la seguridad del hospital.

En el mensaje, Monsalve también aseguró que fue la seguridad privada del artista la causante de que mamás y abuelas como ella no pudieran ver a sus bebés.

No he podido ver a mi nieto Piero quien nació en la @clinicarosario en Medellín, sacaron a mi hija y a otras madres de la sala de espera porque hoy nació la hija de @maluma en esa clínica.

La situación generó una polémica en la red social X entre usuarios a favor y en contra de la exfiscal y del cantante.

Quienes apoyan a los ciudadanos que se han quejado han tildado este asunto de hasta discriminatario y otros le han sacado en cara al cantante que hace unos días él mismo se quejó porque en un restaurante de la ciudad le negaron el acceso, aunque aclaró que en esa ocasión habría sido por como estaba vestido.

Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía shorts, quienes son las personas que deciden como debes estar vestido para encajar en un lugar? Denigrando a las personas por cómo se visten… Cómo te veas no define quien eres! NO VUELVO!

— MALUMA (@maluma) March 7, 2024