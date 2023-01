Benito Martínez, el mundialmente famoso Bad Bunny, empezó el 2023 como uno de los consagrados de la música urbana, pero también estuvo envuelto en polémicas. En República Dominicana, el artista, que estaba de vacaciones, arrojó al mar el celular de una fan que quería tomarse una fotografía con él, hecho que produjo muchas críticas.

‘El conejo malo’ habla lo que quiere, pero siempre ha sido muy reservado con su vida privada, especialmente en lo que se refiere a los temas amorosos. En pandemia, sorprendió con la publicación de varias fotografías donde aparece muy cariñoso con la diseñadora de joyas Gabriela Berlingeri. El intérprete de Callaita apareció también en varias galas, una de ellas, los Latin Grammy del 2021, acompañado por la puertorriqueña, pero su relación romántica nunca ha sido confirmada por ninguno de los dos protagonistas.

Mientras se deja ver con Gabriela, también aparece muy cercano a otras mujeres, por esta razón sus seguidores se preguntan cuál es la verdad de su relación. El puertorriqueño interactuó hace unos meses con sus seguidores y volvió a marcar sus límites. “Mi vida privada está en privado, ustedes no saben nada, Gabriela y yo somos tan íntimos amigos, somos Best Friends, somos Besties”, dijo. Y es tanto su cariño por ella, que el 29 de diciembre, día del cumpleaños de la también modelo, cantó en su fiesta y hasta subió a sus redes un video de la agasajada.

Bad Bunny y su intimidad

El cantante ya se lo había dicho a Los Ángeles Times, en 2020, en una entrevista en la que habló de todo, pero casi no se manifestó respecto al tema de las etiquetas sexuales. “Al final del día, no sé si en 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe en la vida. Pero en este momento soy heterosexual y me gustan las mujeres”. En los MTV Awards dejó claro que lo importantes es lo que piensa, sin dar explicaciones a nadie. En medio de su presentación, en agosto del 2022, el artista causó nuevamente polémica, pues cuando interpretaba ‘Tití me preguntó’, besó a una bailarina y a un bailarín de su grupo.

¿Quién será la mamá del hijo de Bad Bunny? Esto dice Mhoni Vidente

Mhoni Vidente decidió revelar varios puntos importantes y controversiales sobre el futuro del intérprete de Me porto bonito, que nació el 10 de marzo de 1994, bajo el signo de Piscis. “La carta de la torre está sobre Bad Bunny, Benito Martínez, uno de los íconos más importantes del reguetón, a pesar de ser padre con una de sus mejores amigas, que va a ser niño, decide crear una relación nueva, con un hombre o una persona bisexual”. En el 2023, según la experta, ‘el conejo malo’ seguirá creando debate con sus declaraciones. “Va a estar hablando de no tener ese problema en cuestión de decir ‘me gustan las mujeres y me gustan los hombres y se va a dar a conocer que es bisexual de todas las formas”.

¿Qué significa la torre en la vida profesional de Bad Bunny?

La aparición de esta carta en la vida del puertorriqueño le augura un año lleno de éxitos, en el que, además, gozará de buena salud. “Va a hacer películas, series, vuelve a comprar uno de los equipos de basquetbol más importantes de Estados Unidos o de Puerto Rico, vuelve a hablar en cuestiones de sacar un disco”. Recordemos que en mayo de 2021, se anunció que era codueño de Los cangrejos de Santurce, equipo de baloncesto puertorriqueño.