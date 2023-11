Andrea Valdiri se ha vuelto todo un fenómeno en redes sociales desde 2017. Su belleza y su manera de bailar conquistaron a millones de usuarios en redes sociales y ese reconocimiento la llevó a convertirse en una de las creadoras de contenido más exitosas del momento. Sin embargo, su infancia estuvo marcada por maltrato y la historia de su matrimonio, pocos la conocían.

No siempre Valdiri llevó una vida lujosa, pues contó que cuando era pequeña, ella y su mamá, Carmen Valdiri, tuvieron que afrontar situaciones difíciles por su padre y la falta de dinero. En medio de una entrevista de 2018, para Caracol Televisión, la madre de la influenciadora abrió su corazón:

“Tuvimos un matrimonio, en un principio, normal. Al paso de los años las cosas fueron cambiando por el alcohol y la droga. Cuando la droga entra a un hogar, lo destruye, es un demonio y yo no sabía cómo manejarlo, entonces, me tocó aguantar muchas cosas, me tocó aguantar golpes y a mis hijas también, borracheras, escándalos. Eran golpes serios que me mandaban a la clínica, así como Andrea también terminó allá por lo mismo”.

Pero no fue la única situación con la que tuvieron que lidiar, de hecho, Andrea Valdiri aseguró que su mamá no tenía el dinero suficiente para poder pagarle su estudió, por lo que tuvo que ingeniárselas para poder entrar:

“Me tocó acercarme a la Universidad por medio de una beca. Me acuerdo de que cuando el entrenador de fútbol me vio, me dijo que corriera. Me hizo como una prueba y luego me aceptó en el equipo y me dio la beca completa, solo me tocó pagar como 50 mil pesos de papeles”

Luego de la universidad, las cosas empezaron a mejorar y el pasado triste quedó atrás, pero según lo comentó Carmen Valdiri, son huellas que no se podrán borrar.

¿Andrea Valdiri se habla con su papá?

Luego del duro pasado, lleno de consumo y maltrato, Carmen y Andrea Valdiri perdonaron a su papá. Eduardo Ospina, como se llama el hombre, se recuperó del consumo de sustancias y hoy en día tiene una buena relación con su hija y su exesposa.

