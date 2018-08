Cuando el presentador le preguntó que si estaba a favor o en contra del bótox, Bossa le respondió sin pensarlo dos veces:

“A favor. Yo me lo he puesto como 4 veces. Dos regaladas y dos puestas”.

Finalmente, reconoció que unas veces funciona y otras no; y agregó que no le gusta obtener las cosas por canje, porque a veces no se puede reclamar. Aunque aseguró que nunca le ha salido ningún procedimiento mal.

Por otro lado, la actriz comentó en el programa que su único amor por el momento es su hijo Ángelo, que para ella, es el motor de su vida.

Adicionalmente, expresó que está en un proyecto de Dago García que se llama ‘El actor, el director y el libretista’, que se sale de los convencionalismos y agregó que se van a hacer cosas distintas.