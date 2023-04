En entrevista con Diva Rebeca la modelo y actriz Indhira Serrano aprovechó para referirse a los comentarios de la cantante Marbelle quien habló de manera inapropiada de la vicepresidente Francia Márquez y que durante muchos meses han inundado las redes sociales.

La también escritora y que recorre el país explicando la importancia de la inclusión también comentó:

Sin embargo, aseguró que no hace parte de las personas que creen que hay ingenuidad en las mujeres afro que se alisan el pelo, ni quiere hacer parte de grupos que utilizan las diversidades para su propio beneficio. ·

“No soy feminista. No quiero ponerme etiquetas. El problema de las etiquetas es que hay gente que se pone para agendas que no me gustan…Yo no estoy de acuerdo con todas las personas afro y trans que encuentro en mi camino. Hay gente mala y buena independientemente de eso y entenderlo es una forma de luchar también contra la discriminación. Solo me gusta la idea de que las oportunidades lleguen a lugares donde nunca han llegado”, dijo enfática la actriz.