En una entrevista para EL PILÓN, Rafael Santos Díaz, hijo del fallecido cantante de la música vallenata Diomedes Díaz Maestre, contó la historia detrás de ‘Volver a vivir’, una de las canciones más sentidas del ‘Cacique’, en la que narró uno de los momentos más duros de su vida.

El tema musical surgió en 1998 cuando Díaz Maestre fue diagnosticado con el síndrome de Guillain-Barré, el cual lo mantuvo mostrado en una cama y en silla de ruedas por varios meses, perdiendo la movilidad de algunas partes del cuerpo.

“Esa canción fue muy dura, estaba mi papá convaleciente de Guillain-Barré y Dios le dio fuerzas para sacar adelante ese trabajo discográfico. La carátula es él sentado con rasgos de la enfermedad en sus manos. Fue algo que causó tanto impacto porque nadie quería a ver a un hombre que nos daba tanta felicidad en una silla de ruedas”, contó Rafael Santos.

Así plasmó Diomedes ese momento:

“Una cama en cuatro paredes

y un dolor profundo en el cuerpo

una silla donde me mueven

me acompañan en el momento

soy un cuerpo sin movimiento

producto de una enfermedad

a veces me pongo a llorar

pero nada gano con eso”

‘Volver a vivir’ fue incluido en el álbum que se titula igual que la canción y de la que también se desprenden ‘A un cariño del alma’, ‘Nadie más como tú’, ‘Caracoles de colores’, ‘Sueños y vivencias’, ‘Dos corazones’ y ‘El esqueleto’, entre otras. La producción fue grabada al lado del acordeonero Iván Zuleta.

