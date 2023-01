En sus redes sociales, los cantantes vallenatos Silvestre Dangond y Katrinalieth Morales mostraron a sus seguidores cómo fue la experiencia de compartir escenario en el mes de diciembre en un concierto en Tunja.

Silvestre, quien es padrino de la hija de Kaleth Morales, subió a la artista al escenario e interpretaron juntos la canción ‘Me la juego toda’ de Kaleth Morales.

“Ser tu novio es tronco en nota y hoy quiero gritarlo. Que todos se enteren que tu amor me hace perder la razón y lo que te digo no es broma y puedo jurarlo. Que todos se enteren que tu amor me hace perder la razón”, cantaron los dos artistas vallenatos.