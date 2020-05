Ayala manifestó en un video que la gente sabe qué clase de ser humano es y cuáles son sus amigos más cercanos, pero que ante la solicitud de varios de sus seguidores y allegados de salir a hablar públicamente sobre el tema, lo hace con la intención de dar un parte de tranquilidad de que “todo será aclarado”.

Y es que la joven de 21 años contó en ‘La Red’ que el artista le pidió que vigilara a Andrea Díaz (su exesposa) para ver las condiciones en las que estaba viviendo tra su separación; además, afirmó que Ayala quiso atentar contra la integridad de la mujer mandando a dos personas a pegarle, inyectarle un líquido y cortarle el cabello.

Los presentadores del programa de chismes revelaron un audio (que Giovanny Ayala les pasó) en el que quedaría probado que Tovar se dedica presuntamente a la prostitución, y unas supuestas fotos íntimas que también le habría enviado al papá de la joven para “que siga confirmando que es una deshonra en la familia”.

“Amor, yo con el único que no he usado condón es con Giovanny, el resto sí. Yo hace resto no salgo a una vuelta bebé. Qué día me comí a un man, pero me compró unas cosas que necesitaba y me regaló 50.000 pesos y comida, pero se demoró cinco minutos el bobo”, dice Tovar en el audio que compartió ‘La Red’, pero que luego ella misma salió a aclarar que supuestamente eso lo había hecho “para hacerle un favor a una amiga”.