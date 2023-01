Después de haberse hecho oficial la separación de Shakira y Piqué, y de conocerse el nuevo romance del futbolista con Clara Chía, han surgido nuevos detalles relacionados con ese triángulo amoroso.

De acuerdo con lo que ha mencionado la prensa internacional, la joven de 23 años no es hija única y, además, no proviene de una familia de clase social tan alta como se pensaba.

¿Por qué Clara Chía ocultaba a su hermana menor?

Hace unos días, se reveló que Clara Chía, novia de Piqué, habría estado ocultando a su hermana menor, quien fue identificada como Johana. Fue el periodista Javier Ceriani, del programa Chisme no like, quien afirmó que la joven estudiante de Relaciones Pública no era hija única y que, supuestamente, la razón principal por la que no quería que nadie se enterara de la existencia de su hermana, sería por su rebelde personalidad y porque sus padres le habrían solicitado eso para protegerla de la presión mediática, para que no viviera lo mismo que está pasando la pareja de Piqué.

“Ocultaba a su hermanita menor… Su hermanita se llama Johana Chía tiene sus redes sociales y muchas veces allí se manifiesta, habla y dice cosas”, dijo el periodista. Asimismo, Ceriani aseguró que, aparentemente, Clara no quería que saliera a la luz el verdadero origen de su familia. “Hay un marketing que le quieren hacer a Clara Chía de que es una chica de familia de ricos, que fue a los mejores colegios, que tiene las mejores notas, que es de la realeza y eso no es verdad. Pasaron de un colegio de 700 euros a 100 euros, quiere decir que hubo problemas económicos en su familia, no es Lady Di, ella es un invento”.

¿Quién es Johana, la hermana menor de Clara Chía?

Sobre la joven no se conocen muchos detalles, solamente que tiene 22 años y que, físicamente, es muy parecida a la novia del ex de Shakira. El programa Chismes no like compartió unas imágenes de la mujer que, al parecer, sería la hermana de Clara.

¿Shakira quedó ‘devastada’ luego de ver a Clara Chía en la casa que compartió con Piqué?

Hace unas semanas, se hizo viral un video que, al parecer, data de meses atrás, cuando Shakira y Piqué estaban juntos, donde se observa al exfutbolista del Barcelona realizando una transmisión en vivo. De repente, aparece una mujer por detrás que dicen, se trataría de Clara con quien ya sostenía un romance, aún sin haberse separado de la colombiana.

Según el portal Page Six, Shakira quedó completamente “destrozada” luego de ver ese clip, pues, al parecer, en ese momento, ella estaba en un viaje de trabajo. Según la persona consultada por el medio de comunicación, la cantante quedó “devastada al saber que esta mujer claramente se sentía como en casa en la casa que compartía con sus hijos. Todavía estaban muy juntos en ese momento. Es devastador para ella enterarse de que este asunto había durado mucho más de lo que imaginaba”.