La cinta colombiana protagonizada por Tilda Swinton, Elkin Díaz y Juan Pablo Urrego, logró imponerse entre 24 películas que se encontraban en la Competencia Oficial de Cannes..

Después de una semana en la que su elenco protagonizó contundentes momentos como el del mensaje de ‘S.O.S.’ escrito en una bandera de Colombia, el homenaje de Tilda al territorio cafetero en uno de sus vestidos, o las palabras de Juan Pablo Urrego sobre la situación del país durante una rueda de prensa, llegó además la gran recompensa y el objetivo de cualquier competidor en un festival: llevarse por lo menos un premio.

‘Memoria’, que recibió una ovación de más de siete minutos durante su estreno en el festival de cine francés, obtuvo el premio del jurado este sábado 17 de julio.

The Jury Prize winner ex-æquo is MEMORIA by Apichatpong WEERASETHAKUL#Cannes2021 #Awards #PrixDuJury #MEMORIA pic.twitter.com/dYixZhSt6s

