La modelo fitness colombiana mostró en un video, en esa red social, 2 fotos sobre el supuesto maltrato, así como un documento que, según ella, “es la orden de restricción expedida por la Corte por violencia doméstica” en un caso que, dijo, está catalogado como de “tipo criminal”.

“Sus padres me dijeron que si tal vez yo hubiera sido una buena mujer, él nunca hubiera tenido que pegarme nunca”, se lee en un texto del video que muestra la denunciante luego de publicar el mencionado documento que, al parecer, fue emitido por un tribunal del estado de Connecticut, Estados Unidos, donde ella reside en la actualidad.

“Mi ex esposo nunca detuvo el comportamiento abusivo, era físico, mental, emocional e incluso sexual”, menciona Arciniegas en la descripción de una campaña que inició en una plataforma virtual para recaudar fondos y así pagar al abogado que le permita “recuperar” a su hijo.

“Hace un mes, finalmente decidí hablar y llamé a la policía porque lo golpeó [al parecer al hijo de la pareja] y me estaba asfixiando. Sus padres pagaron la fianza y el mismo día que salió de la cárcel. Le dieron una orden de restricción y luego completó una disolución de citación de matrimonio, donde solicitó a la corte la custodia total de nuestro hijo y me pidió que solo tuviera derechos de visita”, continúa la mujer en su narración en la página web de su campaña.

Según ese mismo relato, Arciniegas estaba a la espera de que se resolviera judicialmente el divorcio y la decisión de la custodia de su hijo, pero en medio de ello y con los tribunales cerrados por la pandemia de la COVID-19, dice que recibió hace 15 días un mensaje de su exsuegra, “que decía que un tribunal ordenó a mi hijo que viviera con ellos y que solo puedo visitarlo allí”.

Sin embargo, añade en su descripción en el sitio web, ella considera que le están mintiendo al respecto y, según la colombiana, con ese argumento la familia de su exesposo no le estaría permitiendo “que mi hijo vuelva a casa conmigo”.

En el video que publicó en Instagram, Diana Arciniegas dice entre lágrimas que hace 15 días no ve a su hijo pues Gary Parkosewich se lo “quitó […] sin ni siquiera una orden de un juez”.

“Hice este video no con el fin de dañar a mi ex esposo, lo hago como un grito desesperado por ayuda. Intenté razonar con él y sus padres y no fue posible, al contrario, se han aprovechado de su condición de americanos para pasar por encima de la Latina”, escribe la colombiana en la descripción del video en el que, además, asegura que su expareja “no quería que yo hiciera esto viral”.