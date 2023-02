Desde que los internautas conocieron a los creadores de contenido Yeferson Cossio y Jenn Muriel, siempre los vieron como una pareja que se mostraba muy enamorada y unida. Hasta el año pasado, los paisas conformaban uno de los noviazgos más estables en redes sociales, pero sorprendieron a sus seguidores anunciando su separación después de más de diez años de amor.

Aunque a finales del 2022 dieron pistas de un posible regreso, y demostraban en sus cuentas personales que no les iba bien lidiando con la separación, al tiempo confirmaron que su decisión no iba a cambiar. Cada uno siguió con su vida por separado, creando contenido propio, pero hay algunos usuarios de internet que parecen no ‘superarlo’.

Jenn Muriel habló sobre su ex Yeferson Cossio

Hace unas horas, Jennifer Muriel Londoño aprovechó una transmisión en vivo en sus redes sociales para hablar sobre su antigua relación con Yeferson Cossio. Contrario a lo que muchos esperaban, la paisa de 28 años no habló sobre su ex, sino sobre los comportamientos que algunos de sus seguidores estaban tomando al respecto.

“Ya que muchos de ustedes se encariñaron con esa relación que hubo, porque nos veían siempre juntos, fue una relación muy larga, y yo entiendo que ustedes se encariñen así como conmigo, quiero que también entiendan que esa relación ya finalizó hace mucho, pasamos la página, cada uno está siguiendo su vida y sería muy chévere que ya todos ustedes pasaran la página también, porque ya finalizó hace mucho tiempo”, dijo y explicó las razones que la llevaron a la petición. “Es muy fastidioso que tanto a él como a mí nos estén enviando cosas, cada cosa me la mandan entonces ya no, caso cerrado”, finalizó.