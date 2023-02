La cartagenera padeció de una enfermedad llamada amorfa esclerodermia, la cual en lugar de producir colágeno, se lo consume; lo que trae como consecuencia problemas en el sistema inmunológico y parálisis en todas las partes del cuerpo.

En ese momento, pensar en la muerte no era una opción para Estefanía, pues su hija Sofía necesitaba de ella en todos los aspectos. Esto la llevó a seguir adelante.

Sigue sus rutinas y recetas saludables:

“Morirme no era una posibilidad para mí, debía estar para mi hija Sofía, inicié tratamiento por un años, pero este no funcionó mucho. Me hacía sentir peor”, contó Estefanía.