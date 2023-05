Este lunes 8 de mayo Páramo Presenta anunció que Swedish House Mafia vendrá a Bogotá para deleitar a los fanáticos de la música electrónica en el Coliseo Live. Uno de los últimos conciertos que se dio en la capital colombiana fue el de Imagine Dragons, quienes se presentaron en el mismo escenario en el que estará el grupo sueco.

Esta agrupación de ‘electro house’vendrá para hacer una celebración de Halloween en un mismo escenario junto a Sebastian Ingrosso, Axwell y Steve Angello.

El 27 de octubre el Coliseo Live de Bogotá se transformará en un templo de disfraces y de baile en una fiesta que le dejará gratos recuerdos con amigos o familiares.

‘Don´t You Worry Child’ fue el himno que el trío de Estocolmo le dio al mundo en septiembre de 2012. Una década después, sigue siendo la inspiración sonora para el fenómeno que se tomó las tarimas en estos diez años: el EDM.

“La música electrónica de baile es libertad. Ese es nuestro idioma. Puedes ir y dejar que todo salga”, contó Ingrosso en noviembre de 2021 para DJ Mag Latinoamérica. Esa es la promesa de Comunión y Swedish House Mafia en la fiesta de Halloween para 2023.

La preventa para sus clientes comenzará desde el 15 de mayo hasta agotar boletas disponibles en TaquillaLive y para el público general se habilitará la venta, con todos los medios de pago, desde el 17 de mayo, también por TaquillaLive.

Los precios van desde $ 179.000 más servicio hasta $379.000 para verlos más cerca en Platea y cantar a todo pulmón sus éxitos como ‘Your Name’, ‘Heaven Takes You Home’, ‘Moth To A Flame’, entre otros.

Recuerde que para conciertos y eventos en el Coliseo Live, Transmilenio ofrece buses exclusivos de ida y vuelta; puede disponer de ellos en el Portal 80 y a cuando finalice el espectáculo en el parqueadero para volver a dicho portal y tomar una ruta al norte o a la Troncal El Dorado.

Si desea ida y vuelta con esta opción para no amargarse por el carro o motocicleta, tiene un costo de $ 15.000, pero si sólo requiere el servicio para devolverse a su casa o llegar al parqueadero del coliseo deberá pagar $ 10.000.

Los fanáticos del trío de música electrónica no ocultaron la emoción al ver el anuncio y así lo dejaron claro en las redes sociales: “I can’t wait to see the mafia”, “Thank you so much, FINALLY!! See you there”, “Me vuelvo loco”, “I love it, thanks”.