Sin dudas Brown es uno de los artistas que siempre están en el ojo del huracán por sus polémicas actuaciones. El mundo conoció el caso de agresión física hacia su expareja, la cantante Rihanna, cuando ella decidió denunciarlo públicamente por esos actos violentos.

También, el intérprete de canciones como ‘Say Goodbye’ y ‘With you’ ha sido investigado por presuntos abusos en Estados unidos y Francia, por lo que su imagen no tiene buena aceptación desde hace unos años.

Ahora, el cantante se volvió a meter en problemas por tirar el teléfono móvil de una de sus seguidoras estado sobre una tarima en pleno ‘show’.

La escena inicia cuando el artista le está dedicando una canción a una de sus fanáticas que subió al escenario. Al principio, Brown se dejó ver muy sonriente y haciendo un baile para la joven.

I’m defending my boy on this,he put it down calmly the first time😭 pic.twitter.com/3Btjywjrmf

— Bzy🌿 (@ntikyeii) March 2, 2023