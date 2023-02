Las empresas Warner Bros. y New Line Cinema traerán nuevamente a la pantalla adaptaciones de ‘El Señor de los Anillos’ basadas en los libros del escritor inglés J.R.R. Tolkien. La noticia llegó con un anuncio hecho por David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, realizado el jueves 23 de febrero. También se confirmó que los nuevos filmes no tendrán conexión con la serie de Amazon Prime “Los anillos de poder” que estrenó su primera temporada en 2022.

Se sabe que Warner Bros. con su filial New Line tendrá la colaboración con Middle-earth Enterprises, empresa que ha trabajado en diversos proyectos basados en los textos de fantasía de Tolkien y que fue adquirida por Embracer, compañía que trabaja en el área de videojuegos y entretenimiento. El objetivo es hacer un ‘reboot’ total de la saga y comenzar una nueva franquicia en la cual se explorará más el mundo creado por el escritor.

Hasta el momento no hay creativos o reparto confirmado, pues los proyectos se encuentran en desarrollo, es poco probable, pero no imposible, que algunos de los intérpretes de las películas anteriores regresen en esta nueva saga. Basta esperar que Warner Bros. junto con New Line Cinema compartan más información al respecto. Por el momento podrían ser 3 películas, pero la idea es originar un nuevo universo que pueda incluir aún más proyectos.

¿Qué otras adaptaciones hay de ‘El Señor de los Anillos’?

J.R.R. Tolkien terminó de publicar los libros relacionados con el mundo medieval y propios de este universo narrativo a mediados de la década de los 50, sumando algunos textos que fueron publicados póstumamente. Desde entonces se han realizado diversas adaptaciones al cine, la televisión y los videojuegos de ‘El Señor de los Anillos’, ‘El Hobbit’ y otros títulos del universo.

Walt Disney intentó hacer las primeras adaptaciones del autor con una propuesta animada para ‘El Hobbit’, que nunca llegó a hacerse. En varias ocasiones se acercaron al autor para ofrecerle hacer películas con la historia de sus personajes. A finales de la década de los 70, los animadores Arthur Rankin Jr. y Jules Bass, hicieron varias adaptaciones de los títulos medievales.

En la década de los 2000, el cineasta neozelandés Peter Jackson dirigió la trilogía de ‘El Señor de los Anillos’ con ‘La comunidad del anillo’, ‘Las dos torres’ y ‘El retorno del rey’, que incluía a actores como Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler y Viggo Mortensen. Esta saga logró recaudar casi 3 billones de dólares y fue ampliamente valorada por la crítica y el público.

En 2012, Jackson regresó a tomar la dirección, esta vez para la trilogía de ‘El Hobbit’, con ‘Un viaje inesperado’, ‘la desolación de Smaug’ y ‘La batalla de los cinco ejércitos’, las tres películas igualaron a la primera saga en taquilla convirtiéndose en otro éxito.

En septiembre de 2022, Amazon Prime Video estrenó la serie “El señor de los anillos: Los anillos de poder”, que cuenta con la participación de Morfydd Clark, Charlie Vickers e Ismael Cruz Cordova. La segunda temporada se encontraba confirmada, pero con el anuncio de las nuevas películas y la declaración de que no tendrán ninguna conexión con la serie genera dudas sobre su continuación.

New Line Cinema también está a cargo de un nuevo filme animado, titulado en inglés ‘The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim’, del cual no está confirmado si hará parte del nuevo universo cinematográfico. Esta película será en el tipo de animación japonesa, anime, y será estrenada en abril de 2024. Las voces principales serán hechas por Brian Cox (Succession) y Miranda Otto, quien regresará como Eowyn, la dirección está de parte de Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: SAC_2045).