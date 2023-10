Tras revisar 58 programas de gobierno de candidatos/as a alcaldías de

ciudades capitales y gobernaciones, la coalición Niñezya llama la atención sobre dos temas preocupantes: no hay un voto informado por la falta de disponibilidad de los programas de gobierno y es baja la inclusión

de estrategias para mejorar la vida de niñas, niños y adolescentes en la mayoría de los que son públicos.

“Aunque el artículo 3 de la Ley 131 de 1994 señala que los candidatos/as a ser elegidos popularmente como gobernadores y alcaldes deben someter a consideración de la ciudadanía un programa de gobierno, que es parte integral de la inscripción ante las autoridades electorales y que debe ser publicado, en la práctica esto no sucede. Niñezya se propuso revisar los programas de gobierno de los dos candidatos/as a gobernaciones y alcaldías de ciudades capitales con mayor intención de voto, con el fin de comprobar si están incluidos los asuntos que no dan espera para que el país siga avanzando en la garantía de los derechos de la niñez; sin embargo, tuvimos que realizar el ejercicio con un número más reducido de programas debido a que la gran mayoría no se hicieron públicos, con lo cual podemos decir, de manera contundente, que no es posible para la ciudadanía tener un voto informado”, afirma Niñezya.

A pesar de que la coalición hizo dos derechos de petición a la Registraduría y solicitó los programas de gobierno a los candidatos/as con mayor intención de voto en las regiones donde se tenía la información (el ejercicio se realizó entre el 15 de agosto y el 11 de septiembre), obtuvo 58 programas de gobierno de 32 candidatos/as a gobernaciones y 26 candidatos/as a ciudades capitales.

Los departamentos analizados fueron: Antioquia, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Nariño,

Norte de Santander, Risaralda, Santander, Sucre y Valle del Cauca. Las ciudades capitales analizadas fueron: Arauca, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Manizales, Medellín, Montería, Pasto, Pereira, Sincelejo, Valledupar, Tunja y Florencia.

“En algunas entidades territoriales analizamos uno; en otras, dos y en otras, hasta tres programas de gobierno, según la disponibilidad de estos documentos. Preocupa que 43,10% de los candidatos/as analizados se ubicó en el nivel deficiente por tener una baja inclusión de estrategias que garanticen los derechos de la niñez; 29,31% se ubicó en nivel aceptable y 24,14%, en sobresaliente y solo 3,45%, en excelente”, señala Niñezya.

La clasificación se dio según el número de puntos que obtuvo el programa, para lo cual se revisaron 50 asuntos relacionados con los 10 ya por los que aboga la coalición, que son los que están contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 para su garantía, cada uno tuvo un puntaje.

De esta forma la inclusión de los ya se calificó como deficiente (0-25 puntos), aceptable (26 a 31 puntos), sobresaliente

(32 a 40 puntos) y excelente (41 a 50 puntos).

“Con los resultados que se obtuvieron es evidente que los mandatarios elegidos tendrán que hacer ajustes a sus programas de gobierno cuando los conviertan en Planes de Desarrollo Territorial, o seguirán en deuda con la primera infancia, la infancia y la adolescencia de sus respectivos territorios. En otras palabras, la niñez tendrá que seguir esperando por el cumplimiento de sus derechos”, dice la entidad.

