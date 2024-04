Por: Q'HUBO MEDELLÍN

Si a usted le gusta usar Nequi para hacer sus pagos ‘online’, póngale ojo a esta información porque los delincuentes están suplantando esta plataforma para robar datos y dinero.

Así lo han informado varios usuarios de X, quienes por poco caen en la estafa de links falsos en los que los delincuentes clonan a la perfección la página de pagos, de manera que la persona se confíe e ingrese los datos de su cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Así, podrán apropiarse de su información personal y llegar a vaciarle las cuentas.

¿Cómo funcionan las estafas que suplantan a Nequi?

La nueva modalidad consiste en la creación de estas páginas fraudulentas en las que, para que los incautos caigan fácilmente, los estafadores pagan el patrocinio en Google, de manera que sea la primera opción que aparezca y las personas piensen que se trata del original, ya que una vez entran, se ve exactamente igual. Así lo relató un usuario de X, quien por poco cae. Afortunadamente revisó el link y se dio cuenta que le habían cambiando una letra.

Es decir, los delincuentes hacen cambios imperceptibles en el link para que la gente no lo note. Muchas veces también cambian la extensión de dominio (.com por .org, etc)

¿Qué hacer para que no le roben el dinero en Nequi?

Lo más importante es siempre cerciorarse de que se trata del link original, que en el caso de Nequi es clientes.nequi.com.co. Además, procure no dar clic a ningún enlace de pagos desde páginas externas en las que no confíe.

Además, si empieza a observar que muchos de los botones de la página, que normalmente funcionan, parecen no estar disponibles, es posible que se trate de un link fraudulento.

Por último, si a la hora de pagar solo le dan la opción de tarjeta de crédito o le piden información personal adicional, desconfíe.

