¿Es verdad que los fondos privados de pensión, conocidos como AFP, recibirán una comisión hasta el 0,7 % por la administración de la totalidad de los activos hasta que la persona se pensione?

Luego de esta pregunta, en El colombiano hicimos un rastreo a un trino del presidente Petro para verificar si esta información es verdad.

El mandatario afirma: “Es elevadísima la comisión por administrar los ahorros de los cotizantes a fondos privados que suman hoy 400 billones de pesos. Contrario a las mentiras propagadas, el gobierno no administrará esos dineros sino los actuales fondos privados y cobrarán por ello 0,7 % mensual. Eso no debe ser. A ningún ahorrador corriente le pagan 0,7 % mensual, cuando deberían es pagarle. La comisión a las administradoras privadas de fondos de pensión que pagan y pagarán los cotizantes debe ser muy inferior, apenas un porcentaje de la rentabilidad lograda cada año”.

Esto lo hizo como respuesta a otra publicación de la senadora Paloma Valencia.

Esta redacción consultó el articulado que reposa en el Senado, que lo aprobó en la noche del martes 23 de abril, y encontró que en el artículo 23 sobre la distribución de la cotización del Pilar Contributivo hay un parágrafo transitorio que menciona esa comisión del 0,7 %.

“Con ocasión al manejo temporal de los recursos de los afiliados que a partir de la entrada en vigor de esta ley integren el Pilar Contributivo en su Componente de Prima Media, conforme a lo estipulado en el literal o) del artículo 19 de la presente ley, las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones descontarán a título de comisión de administración máximo el 0,7 % sobre la totalidad de los activos bajo administración y hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez”.

Este parágrafo entró al articulado por una proposición del senador santandereano Gustavo Moreno, aprobada el pasado 17 de abril, quien dio la posibilidad de que los fondos privados cobren hasta el 0,7 % sobre los recursos administrados en el pilar contributivo.

El economista Deivy Vega, asesor de servicios pensionales, puntualizó que ese porcentaje es de la suma de las comisiones por administración y saldos, que llegarían a las cuentas de los fondos. Cálculo que confirmó el abogado Kevin Hartmann, quien indicó que las AFP entrarían a ganar el doble de comisión en el segundo pilar: por entrada y sobre saldo.

Este punto fue publicado en un informe de Bloomberg titulado Colombian Fund Managers Eye $ 750 Million Fee Bonanza After Senators Tweak Pension Bill, en el que mencionó cómo en el Senado se agregó dicha cláusula a un proyecto de ley de pensiones para que los administradores de fondos recauden 750 millones de dólares adicionales en honorarios de administración.

“El Senado aprobó esta semana una propuesta que permite a los fondos de pensiones privados cobrar hasta un 0,7 % sobre los activos bajo gestión, además de la comisión que cobran por adelantado. Los llamados fondos de pensiones obligatorios cubiertos por el cambio tenían $ 405 billones bajo administración y 19 millones de clientes a fines de 2023. Actualmente, cobran una tarifa inicial, pero no un impuesto de gestión anual”.

Sobre esto, Daniel Wills, vicepresidente Técnico y de Estudios Económicos en Asofondos, publicó en su cuenta de X un hilo explicando la situación.

Detalló que los 750 millones de dólares en el titular del artículo es engañoso, y que esa cifra surge de multiplicar el valor de los fondos de pensiones obligatorias (104 mil millones de dólares) por el techo establecido para la comisión, 0,7 %. El artículo sostiene que estas comisiones serán “adicionales”.

Agregó que la comisión tampoco aplicaría al régimen de transición, ya que se les seguirá aplicando en su totalidad la Ley 100. “Estimamos que esto resta 33 mil millones de dólares al saldo”

Al restar los saldos a los que no le aplica la comisión fijada en 0,7%, Wills afirmó que se obtiene un saldo comisionable de 49 mil millones de dólares, y no 750 millones de dólares.

“Para la AFP estas comisiones no son ‘adicionales’. Con un umbral de 2,3 salarios mínimos, que especifica la última versión de la Ley, 75% de los aportes que se hacían a los fondos de pensiones obligatorios y que hacían base para las comisiones, serán desviados a Colpensiones”, precisó Wills.

Petro dijo: “y cobrarán por ello 0,7% mensual”. Esta afirmación es engañosa porque en el articulado no menciona ni lapsos ni periodos, así lo respaldó el análisis del abogado Kevin Hartmann, quien se pregunta: “De dónde sale mensual. Eso no puede ser cierto”.

Es decir, el articulado no especifica el tiempo en el cuál se aplicaría la nueva tarifa, aunque los costos de gestión de fondos se cotizan convencionalmente en términos anuales.

Sobre los $400 billones que indicó el mandatario nacional, se encontró que sí es cierto, así lo expresó el mismo gremio de los fondos en un informe reciente: “Las AFP han gestionado el ahorro de los trabajadores afiliados propietarios de fondos de pensiones, que hoy en su totalidad superan los 400 billones de pesos, un ahorro pensional sin antecedentes en el país, y que peso a peso es propiedad de 19 millones de trabajadores”.

Tras conocerse este dato, por ejemplo, la firma Integral Soluciones Pensionales ISP publicó un hilo en X (Twitter), publicó un análisis de este tema, en el que precisaron cómo a la fecha (sin reforma pensional) las AFP obtuvieron, por concepto de comisión de administración de aportes obligatorios, $ 1,32 billones (2022) y $ 1,22 billones (2023).

En 2022, esa cifra correspondía a 0,38 % de comisión anual sobre el saldo total administrado, en 2023 a 0,33 %.

