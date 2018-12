Así lo anunció la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), que además manifestó su preocupación por esta propuesta, la cual afectaría las finanzas y los ingresos de los pequeños comerciantes, informó LA FM.

Se estima, según Bavaria, que esta medida afectaría a un poco más de 450.000 comerciantes que hoy distribuyen cerveza en todo el país.

“Actualmente tienen unos ingresos en promedio de 830.000, cualquier gravamen, por pequeño que sea, puede reducir este margen de utilidad hasta 600.000 o 650.000 pesos. Eso haría que los tenderos reciban menos de un salario mínimo”, explicó la empresa, en un comunicado citado por Semana.

Pese a que en las últimas horas se ha desatado una polémica por los efectos del IVA en los comerciantes, Richard Aguilar, senador de Cambio Radical, señaló que no hay por qué preocuparse. Esto debido a que, según él, la mayoría de los tenderos no tendrán que asumir esta obligación, pues no manejan ingresos superiores a los 100 millones de pesos.

“Hay 450.000 tenderos el día de hoy y un 80 % no tienen ingresos o ventas superiores a los 100 millones de pesos; quienes superen ese monto serán los que deberán cumplir con la obligación”, le explicó el congresista a RCN Radio.

El IVA a la cerveza y a las gaseosas logrará recaudar cerca de un billón de pesos en la ley de financiamiento. La otra semana se espera la discusión y aprobación de las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, indicó la emisora.