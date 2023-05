El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo una jornada de Gobierno Escucha en Sevilla, Valle del Cauca. Allí el mandatario mencionó la importancia del café como cultivo que remplace la hoja de coca y propuso una idea a los dueños de Nutresa, el Grupo Gilinski y sus socios árabes IHC.

“El gusto por el café colombiano no existe en la mayoría de los consumidores de Europa, de Asia o de América, hay un camino por reconstruir. Yo si quisiera que la base cafetera trabajara con el Gobierno Nacional y pudiéramos agenciar programas que permitan el fortalecimiento de la economía cafetera, no solamente en extensión si no en industrialización e innovación”, mencionó Petro.

La propuesta de Gustavo Petro para los Gilinski

Después de la reciente adquisición de Nutresa por los árabes, el presidente se refirió a este tema, dijo:

“Ya que los árabes se quedaron con Nutresa, a mi si me gustaría que en esas empresas que pueden manejar la comercialización agroalimentaria del mundo, se pudiera vincular directamente con el campesinado productor del café y de muchos productores de alimentos, como sucede también con Nestlé.”

El mandatario propuso una alianza sin intermediarios, donde el Gobierno ayude a crear el vínculo entre el consumidor final internacional y el productor directo del café.

Gustavo Petro, presidente de Colombia lanza propuesta a los Gilinski. Foto: Presidencia." data-id="276898">

Lo anterior con el fin de mejorar los ingresos sustancialmente y la industrialización sea una herramienta para el país, y finalmente que el café sea una herramienta de paz, como sustitución a economías no legalizadas, como la hoja de coca.

Cabe recordar que después de casi año y medio las ofertas de adquisición pública han sido un tema diario y recientemente se conoció la decisión que el Grupo Nutresa logró un Memorando de Entendimiento (MOU) para que JGDB y Nugil, empresas que habían lanzado las Ofertas anteriores y pertenecientes al Grupo Gilinski y sus socios árabes, Royal Group de Abu Dhabi y el IHC Capital Holding, adquieran una participación controlante al 87% de las acciones de Nutresa.

Lo anterior significa que Gilinski acaba con el poder que tenía el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).