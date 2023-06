Jenny Julieth Avila Gómez, quien asiste a la Iglesia Rey de Reyes en Ibagué y es la excuñada del pastor principal de la congregación, denunció que vivió una muy amarga experiencia el domingo anterior cuando intentó contarle a los asistentes una “verdad”. La mujer, según el testimonio, terminó maltratada por unos hombres de la iglesia y por el exfutbolista Gonzalo Martínez, conocido popularmente como ‘Chalo’.

“Yo fui a congregarme y a expresar de manera pacífica unas inconformidades que tengo. Unas verdades sobre el pastor Ángel Giovanny Bobadilla, que fue mi cuñado. Cuando quise hablar y pedí el micrófono, no me lo permitieron y siete hombres se me acercaron y me acorralaron. Me tuvieron encerrada durante unos 30 minutos en la parte de adelante”, expresó la ciudadana.

Y agregó: “Me sentí presionada, maltratada. Yo solo quería abrirles los ojos a las personas sobre el pastorcito. Quería dar a conocer una verdad que ha afectado a mi hermana, pues todo lo que le hagan a la familia lo afecta a uno. Mi hermana ha sido maltratada verbal y psicológicamente por parte del señor Pastor, si se le puede llamar pastor”.

Explicó que los hombres solo se retiraron cuando el culto terminó y llegó la Policía.

“Es un hombre alto, acuerpado. Un macancan. Me agredió, me gritó loca y gorda. Fue horrible”.

La afectada, que ya instauró la denuncia en la Fiscalía, indicó que cuando las personas salieron del recinto, ingresaron unos policías quienes muy amablemente le recomendaron que se retirara del lugar.

“Cuando salí de la iglesia me encuentro con ‘Chalo’ Martínez quien es una figura pública. Me grita que soy una chismosa, que me calle. También se burla de mí, me dice que soy gorda. De un momento a otro se me acerca y me da un mamonazo en la mejilla izquierda. Todo sucedió delante de los uniformados”. La Policía intervino. Yenny entró en shock y tuvo que ser llevada a una clínica de la ciudad. Según las publicaciones que el exfutbolista hace en redes sociales, es muy cercano al pastor Ángel Giovanny Bobadilla.