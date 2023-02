Luego de la radicación del Plan Nacional de Desarrollo, se cuestionó una propuesta dentro del articulado que pretende autorizar a los municipios para que definan una sobretasa en el impuesto predial unificado para la estabilizar las finanzas de los sistemas de transporte.

El concejal de Bogotá Rolando González explicó que, de llegar aprobarse este artículo, en el caso de la capital del país se verían afectados más de 2’740.000 predios, de los cuales el 88 % es de uso residencial. “Con esta sobretasa, estaríamos golpeando el bolsillo de 1’500.000 hogares ubicados en los estratos 2 y 3, es decir a las clases medias y bajas, que representan el 62 % del total de inmuebles residenciales en la ciudad”, manifestó.

Para el cabildante, la idea del Gobierno de Gustavo Petro “carece de rigor técnico, no está soportada en las bases del plan, adicional a eso no tiene en cuenta la capacidad de pago de los bogotanos, es por eso que hacemos un llamado al Congreso de La República para que no le metan mano al predial, afectando el bolsillo de los ciudadanos”.

Para finalizar, González aseguró que esa medida podría afectar gravemente las finanzas de los habitantes de Bogotá, ciudad que más aporta al BIP nacional, puesto que, aseguró, la salida más fácil para cumplir con los deseos del presidente Petro es subir los impuestos en la capital. No obstante, a habitantes de Cundinamarca también los golpearía.

Impuesto predial podría subir en Bogotá y otras ciudades

“Las autoridades de los departamentos, municipios, distritos o áreas metropolitanas podrán aportar recursos propios, y recursos de capital para la sostenibilidad de los sistemas de transporte público. Para estos efectos, las entidades territoriales podrán comprometer un porcentaje del recaudo del impuesto predial unificado o establecer una sobretasa sobre el impuesto predial unificado liquidado para la sostenibilidad de su sistema de transporte público”, dice el proyecto de ley.

Es clave aclarar que el proyecto no establece el porcentaje de esta sobretasa, o qué propietarios la pagarían. Sin embargo, el aumento de dicho cobro en tan solo un punto implica un pago adicional de 20 mil millones de pesos para los sectores residenciales y de 13 mil millones para los comerciales.