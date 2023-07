Los mercados pegaron el grito en el techo este fin de semana con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que puso la Superfinanciera para estos días donde no hubo transacciones. La cifra se acercó mucho a la barrera de los 4.200 pesos, que no se ve hace más de un mes en el país, pues la moneda ha registrado un fuerte bajonazo reaccionando a la no aprobación de las reformas en el Congreso.

Dólar hoy: moneda se aleja de los 4.200 pesos

Para este lunes 10 de julio, el dólar comenzó semana abriendo a 4.154 pesos, lo que representa una caída de 35 pesos por debajo de la TRM, que para esta jornada fue de 4.189 pesos, según la Superfinanciera. Este bajonazo representa el fin de la tendencia al alza que había registrado la moneda la semana anterior y que tenía a varios sectores en alerta.

Tasa Representativa del Mercado vigente para el 08-jul-2023, 09-jul-2023 y 10-jul-2023: $4,189.96 pic.twitter.com/fu58b6Or4S — Superfinanciera (@SFCsupervisor) July 7, 2023

En el contexto internacional, una de las razones de su caída se debe a que los futuros de acciones de EE. UU. fluctuaron debido a que los débiles datos de precios chinos alimentaron la preocupación sobre las perspectivas de la economía mundial antes de los informes clave de inflación que se conocerán a finales de esta semana, según La República.

Al respecto, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo el fin de semana que no descartaría una recesión en ese país y señaló que la inflación sigue siendo demasiado alta, mencionó el citado medio.