En el mundo de las inversiones, los términos “rendimiento” y “dividendos” se utilizan con frecuencia y a menudo suelen generar algunas confusiones.

Si bien ambos están relacionados con la rentabilidad, es crucial comprender las diferencias clave para tomar decisiones de inversión informadas.

Por ello, es importante que los inversionistas sepan cuáles son las diferencias entre dividendos y rendimientos con el fin de saber en qué están invirtiendo su dinero y los beneficios que tiene cada una.

Diferencias entre rendimientos y dividendos

Con base en lo anterior, estas son las diferencias entre ambas opciones de inversión.

Rendimientos:

El rendimiento se refiere al retorno total de una inversión durante un período determinado.

Se calcula como el porcentaje de cambio en el valor de la inversión, incluyendo tanto las ganancias de capital como los ingresos por dividendos.

Así mismo, el rendimiento puede ser positivo o negativo, dependiendo del desempeño de la inversión.

Alejandro Useche, profesor de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, explica que “un inversionista en bolsa tiene dos principales fuentes de ganancia o de rendimiento de su inversión de su capital, una de ellas viene por los rendimientos o por la valorización de sus inversiones”.

Esto significa la diferencia entre el precio que compró una acción y el precio al cual se cotiza más adelante en el mercado y, asimismo, la valorización que obtiene al venderla.

“Un ejemplo puede ser que un inversionista que compró una acción por $100, el cual será el precio en bolsa de cada acción, y un año después el precio del valor de mercado esa acción subió a $120, lo que quiere decir que esa persona ha tenido un rendimiento por esa valorización del 20 %”, explica Useche.

Dividendos:

Los dividendos son una porción de las ganancias de una empresa que se distribuye a sus accionistas. Se pagan por acción y pueden ser en efectivo, acciones o scrip (certificados que pueden canjearse por acciones).

La frecuencia de pago de dividendos varía, siendo lo más común trimestral o anual.

Con esto en mente, Useche indica que “la segunda fuente de ganancias de un inversionista en bolsa son los dividendos que son la distribución de las utilidades que las empresas hacen y esto es una decisión de su asamblea de accionistas, entonces, si hay ganancias durante un año por la operación de la empresa, esas ganancias pueden ser reinvertidas para capitalizar la empresa con el fin de aumentar su tamaño, también pueden ser repartidas entre los accionistas o parte y parte”.

Entonces, un ejemplo que expone Useche es que si un inversionista compró hace un año unas acciones y resulta que la empresa decreta un dividendo de $ 5 por acción para el que pagadero en el mes de abril, esta persona, dueña de la acción, va a recibir una consignación de $5 como participación de las ganancias de la empresa.

Vale la pena mencionar que, así como una acción se valoriza, también se puede desvalorizar, entonces por esos $100 que invirtió determinada persona hace un año, si las condiciones de la empresa del mercado no han sido convenientes, esa acción puede bajar de $ 100 a $ 90, $ 80 o $ 70 y ahí se presentará entonces una pérdida del capital y, si la empresa no genera ganancias, sino pérdidas, pues no habría utilidades que distribuir y no habría dividendos.

“Por eso estas inversiones se conocen de renta variable, porque quien pone su dinero en una acción no sabe por anticipado cuál va a ser la ganancia o la pérdida, y entonces sus ganancias o pérdidas pueden venir de valorizaciones o desvalorización del precio de mercado de las acciones y también del posible pago de dividendos que son la distribución de las utilidades”, concluye Useche.

En resumen, el rendimiento es la rentabilidad total de una inversión, mientras que los dividendos son una porción de las ganancias que se distribuye a los accionistas de una empresa.

Al comprender la diferencia entre rendimiento y dividendos, los inversores pueden tomar decisiones más informadas sobre sus inversiones. El objetivo de inversión, la tolerancia al riesgo y el horizonte temporal son factores importantes a considerar al elegir entre acciones con alto rendimiento o alto dividendo.

