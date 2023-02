A $670 billones ascendieron las deudas de los colombianos en 2022, así lo dio a conocer el superintendente financiero, Jorge Castaño Gutiérrez, en el marco del Congreso de Tesorería 2023 que realizó en días pasados Asobancaria.

Esta revelación pone sobre la mesa el tema del nivel del endeudamiento al que se están sometiendo los ciudadanos en medio de un panorama económico marcado por altos niveles de inflación que han llevado al emisor a elevar las tasas de usura para contrarrestar el consumo entre los colombianos.

Para Ernesto Gómez Echeverry, docente del programa de Economía de la Universidad La Gran Colombia seccional Armenia, el panorama de las deudas de carácter formal con instituciones financieras y cómo influyen estas en el diario vivir de las personas en el país es preocupante.

¿Cómo salir de las deudas? Consejos para pagarlas y evitarlas

Cuidado con las tarjetas de crédito

En medio de tantas historias que se conocen de personas a las que las deudas superan su capacidad para pagarlas se encuentra la de Fernando Restrepo Jaramillo -nombre cambiado por solicitud del entrevistado)-, quien cuenta que desde hace más de 10 años las deudas se convirtieron en su principal preocupación al punto de que han afectado su vida emocional y física pues el estrés que esto le genera lo ha llevado a sufrir problemas de salud.

Cuenta que todo empezó cuando obtuvo su primer trabajo, con un salario importante y fue allí cuando la entidad bancaria con la que abrió la cuenta de nómina le ofreció la posibilidad de tener una tarjeta de crédito con un cupo que en todo caso superaba su capacidad de pago.

“Vi esto como la oportunidad de extender mi salario y empecé a realizar compras desbordadas a amplios plazos, pagaba en restaurantes, cines, para comprar ropa y hasta para mercar, por lo que cuando vine a ver ya me había gastado el cupo que tenía en la tarjeta y eso sumado a los gastos mensuales de mi hogar me empezaron a afectar la capacidad de pago”, manifestó el ciudadano.

Como aun no estaba reportado en Datacrédito adquirió otra tarjeta de crédito con el que empezó a pagar la deuda del otro plástico y cuando quiso reaccionar ya era demasiado tarde porque su capacidad de endeudamiento lo llevó a quedar mal con los bancos y a vivir una vida donde como popularmente se dice ‘abría un hueco para tapar otro’.

Frente a esta situación que sin duda se repite en muchos ciudadanos el profesor de Economía de la Universidad La Gran Colombia en Armenia dice que al no tener una capacidad de ahorro durante muchos años esto influye a que cada día los ciudadanos tengan que endeudarse más.

“Lo recomendable en este momento es no utilizar las tarjetas de crédito o hacerlo con compras mínimas a un mes de diferido y hacer la compra después del periodo de factura para tener un periodo más o menos de 45 días para su pago que es un tiempo donde se puede recoger el dinero”, señaló Ernesto Gómez Echeverry.

Dijo que en el contexto general todos los días se puede observar que en diferentes almacenes, superficies comerciales están dando crédito para adquirir productos lo que sin duda es un síntoma de que los ciudadanos no tienen una capacidad de compra en efectivo porque los ingresos que se tienen todos se van para pago de deudas y para el consumo general de las familias.

Además, explicó que en términos generales no existe el concepto de deuda buena, todas en cierto sentido siempre van a castigar un poco el bolsillo de las personas. “Hay algo que se mide a nivel económico que es el ingreso per cápita que es lo que recibe cada persona en un territorio y eso se refleja en la capacidad adquisitiva: puede que a usted le den capacidad crediticia en una entidad financiera porque tiene un buen registro, pero hay que tener mucho cuidado de en qué se endeuda”, señaló.

Añadió que “lo otro es que cuando uno no puede acceder a una entidad financiera para que le preste en forma legal se va a otros sistemas de crédito como puede ser la persona que presta sobre hipoteca, o en casos extremos se van a los famosos ‘gota a got’a que son unos regímenes por fuera de la ley porque la tasa de interés que están cobrando es una tasa de usura por encima de lo permitido”, señaló el profesor Ernesto.

Priorizar gastos

Según el economista Gómez Echeverry la principal recomendación para una persona que está llena de deudas es conocer cuál es su situación real, revisando por cuál deuda está pagando con más alto interés para tratar de ir solventándola.

Otro consejo es priorizar los gastos tratando de consumir solo lo necesario sin la necesidad de endeudarse para adquirir bienes suntuosos u otros que pueden dar espera, e ir tratando de abonar a las deudas que se tienen sin tener que pagar un crédito adquiriendo otro.

“Mucha gente se endeuda en una parte para pagar deudas en otra, lo que está haciendo ahora es perjudicial porque si yo tengo una deuda de hace 3 años con una tasa de interés muy baja y en este momento no tengo cómo pagarla y me dicen que van a refinanciar le van a prestar pero lo que se hace es extender el plazo y se le está subiendo el interés el negocio es para los bancos y no para los usuarios”, concluyó el profesor de economía.

Disciplina financiera

El experto en finanzas personales Román Leonardo Villarreal, docente de la Escuela de Administración y Competitividad del Politécnico Grancolombiano, dijo que hay 2 signos de alarma para saber si se tienen un alto grado de endeudamiento.

Uno de ellos es destinar un parte importante de los ingresos para el pago de deudas, es decir, que los compromisos superan el 30 % del dinero que recibe. Lo recomendable para unas finanzas sanas es que el 70 % de los ingresos se destinen a cubrir 4 elementos básicos como son: alimentación, vivienda, educación y salud.

Otra señal de alerta es cuando se tiene una deuda muy elevada con relación a los activos, es decir, se debe más dinero del que se tiene en propiedades. Esto indica que los recursos fueron destinados para adquirir bienes que pierden valor a través del tiempo y que no producen renta; como, por ejemplo: préstamos para vacaciones, vehículos, ropa, electrodomésticos, entre otros, pero ningún endeudamiento es destinado a inversión.

Proyecciones para 2023

Por otra parte, el superintendente Castaño Gutiérrez reveló que el 2022 “cerró con una tasa real de crecimiento de cartera de 3,2 %, que es alta en términos de lo que se estaba viendo” y adelantó lo que se espera para el 2023.

El funcionario dijo que actualmente el total de cartera vencida mayor a 30 días, es decir, deudas que no han sido pagadas a tiempo, está en $25 billones, cifras que según él no generan alerta en el regulador.

Esto se explica porque las entidades financieras tienen un ‘colchón’ de cerca de $40 billones para afrontar cualquier situación de riesgo de deudas. Bajo estas circunstancias el superintendente financiero expresó que de acuerdo con las proyecciones la cartera total de crédito en Colombia caerá 1,2 % en el 2023.

“Esto se verá explicado, en gran medida, por la menor toma de deuda de parte de los hogares en materia de consumo (-1,6 %) y de las empresas (-1,4 %). Ahora bien, un escenario más pesimista la cartera total podría reducirse en hasta 7,5 %, con un fuerte decrecimiento de microcréditos y créditos de consumo”, expresó el funcionario.