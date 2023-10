Este jueves 5 de octubre los equipos femeninos de Independiente Santa Fe y Atlético Nacional hicieron su debut en la Copa Libertadores.

Ambos juegos fueron transmitidos por la señal abierta del canal Win Sports, que tiene los derechos para Colombia, y por las plataformas virtuales del mismo.

Sin embargo, lo que pocos esperaban era que los dos partidos fueran puestos al aire en el mismo canal, ya que el medio hizo un mosaico en el que puso en pantalla dividida los compromisos.

Para ver los partidos de manera individual, los aficionados tenían que hacerlo solo por Win Sports Online, que es un servicio pago adicional.

Los periodistas Gonzalo Defeliche y Juan Pablo Coronado estuvieron en la transmisión de los juegos e iban comentando las incidencias que iban ocurriendo en ambos partidos.

Pero todo parece indicar que dicho formato no fue del agrado de muchos, pues en redes sociales aparecieron comentarios negativos en los que, en su mayoría, atacaron al canal deportivo.

Algunos usuarios se mostraron en contra de ese tipo de transmisiones, ya que aseguraron que no podían concentrarse en ver un partido o simplemente no le prestaban atención a ninguno.

“Está terrible”, “no se entiende nada”, “era mejor que eligieran un partido y lo dieran bien”, “es un robo que para ver uno de los dos completo toque pagar”, “un abuso completo”, “pésima idea”, “impresentable”, “no se ve ni el uno ni el otro”, “ojalá nunca más lo vuelva a hacer”, son algunos de los comentarios que se leen en X (antes Twitter).

Está terrible, Gustavo. No se entiende nada y no termina uno de ver nada… era mejor que eligieran un partido y lo dieran bien, a esto que no se entiende.

