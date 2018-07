Demare encabezó el lote luego de 205 kilómetros planos en los que las fugas no prosperaron y donde no hubo oportunidad para que se presentaran variaciones en la general, que siguió encabezada por el galés Geraint Thomas.

Sagan, entre tanto, buscaba su cuarta victoria al embalaje en el Tour, pero no logró meterse entre los que disputaron la etapa y cruzó la meta en la octava casilla.

Nairo Quintana, por su parte, arribó entre los hombres de adelante y mantuvo su quinto lugar en la clasificación individual.

Así fue la llegada:

📺 Relive the sprint of Stage 18 and and @ArnaudDemare's 2nd stage win on Le Tour ! 🏆🇫🇷

📺 Revivez le sprint massif de la 18e étape et la victoire d'@ArnaudDemare ! 🏆🇫🇷 #TDF2018 pic.twitter.com/hcj9vnVv0w

— Le Tour de France (@LeTour) July 26, 2018