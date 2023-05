La semifinal de la Champions League está a la vuelta de la esquina y los aficionados al fútbol no pueden esperar a ver cómo se desarrollarán los partidos. Los equipos que se enfrentarán son el Milan vs. Inter de Milán, y el Real Madrid vs. Manchester City.

Real Madrid vs. Manchester City

Partido de ida (9 de mayo-2:00 p. m.)

Partido de vuelta (17 de mayo-2:00 p. m.)

Aunque el Real Madrid ha tenido una temporada difícil en sus últimos encuentros, el consuelo que tiene el equipo ‘merengue’ es que siempre ha sido uno de los más destacados en la Champions League.

El Manchester City, por su parte, ha sido dominante esta temporada y sus jugadores están ansiosos de victoria. El City cuenta con un ataque formidable, mientras que el Real Madrid se apoya en su experiencia y talento para superar a sus rivales.

A pesar de los altibajos del Real Madrid esta temporada, nunca hay que subestimar a un equipo con la historia y la calidad que tiene.

👔 @MrAncelotti: “El plan para mañana es hacer un partido completo. Queremos tomar una pequeña ventaja”.#UCL pic.twitter.com/Q4TxawSFUi — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 8, 2023

Milan vs. Inter de Milán

Partido de ida (10 de mayo-2:00 p. m.)

Partido de vuelta (16 de mayo-2:00 p. m.)

El derby de Milan es siempre un partido emocionante, pero cuando se trata de una semifinal de la Champions League, el nivel de tensión y expectación se multiplica.

El Milan ha tenido una temporada sólida en la Serie A, pero el Inter ha sido aún más fuerte sobre su rival.

*Este artículo fue creado con ayuda de Robby Deportes, una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista de Pulzo.