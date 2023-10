Con un ojo en las elecciones regionales y el otro en conocer noticias del secuestro del papá de Luis Díaz, así se encuentran los colombianos este domingo 29 de octubre en un día crucial para el país, pero que ha estado manchado por dolorosos hechos, como también la muerte de una funcionaria de la Registraduría en Gamarra, Cesar.

Por lo que significa Luis Díaz para Colombia, la noticia del secuestro de su padre tiene desplegadas a gran parte de las Fuerzas Militares en La Guajira, donde en la mañana de este domingo lo buscan por tierra y aire para lograr su rescate. El señor completa más de 10 horas retenido por los delincuentes y son pocas las noticias que se conocen de él.

Además, Luis Díaz ya se comunicó con el embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, y con el director de la Policía Nacional, el general William Salamanca, quienes lo mantienen al tanto sobre lo sucedido. El jugador dio sus primeras palabras sobre la grave situación y pidió resultados a la fuerza pública.

Qué le dijo Vicky Dávila a Luis Díaz

En medio de ese angustiante momento, la periodista Vicky Dávila aprovechó la noticia para escribirle una carta en su cuenta de X (antes Twitter) en la que le dedicó unas emotivas palabras para sobrellevar esta dolorosa situación que atemoriza al jugador y a su familia.

“Querido ‘Lucho’ [Luis Díaz], toda Colombia le implora a Dios esta noche que tu papá regrese ya sano y salvo del secuestro infame. Por fortuna, tu mamá ya está en libertad y acompañada de la familia y los amigos, aunque tenga el corazón al lado de tu papá en estas horas que se vuelven interminables. Tú que solo nos has dado alegría, orgullo y sonrisas, tú que lo único que haces es trabajar para dejar en alto el nombre de este adolorido país, no mereces esta tristeza tan profunda, tampoco tus padres, ni tu familia. Colombia no merece ser noticia mundial por un hecho tan horrible y abominable”, fueron algunas de las palabras de la comunicadora.

Querido Lucho (Luis Díaz)… toda Colombia le implora a Dios esta noche que tu papá regrese ya sano y salvo del secuestro infame. Por fortuna tu mamá ya está en libertad y acompañada de la familia y los amigos, aunque tenga el corazón al lado de tu papá en estas horas que se… — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 29, 2023

