Aproximadamente hace un año, el delantero marfileño, Sébastien Haller, recibió una noticia que le cambió la vida: le diagnosticaron cáncer testicular en el mejor momento de su carrera deportiva. Esta enfermadad lo alejó de las canchas, ya que los tratamientos para curarse eran muy fuertes y no le permiten nisiquiera entrenarse.

Recordemos que el Borussia Dortmund, acérrimo del Bayern fichó a Haller por 31 millones de euros, luego de que este se convirtiera en la pieza más importante del Ajax, el equipo más grande de Países Bajos. Cuando Sébastien llegó al club alemán se desató una locura, ya que era uno de los más aclamados por la hinchada del BVB, la cual, tampoco lo dejó solo durante su proceso de recuperación.

En octubre del 2022, donde todavía no había ganado la batalla contra el cáncer, el goleador le confesó a ESPN lo siguiente: “En estos momentos me siento muy bien. Desde el primer día que estuve en casa, me he movido y he ido al gimnasio. Incluso estoy al mismo nivel que hace unos meses, lo que es una buena señal. Estoy comiendo bien. Mucha gente me está dando la confianza para superar esto. Quiero decirle a todo el mundo que me siento bien y asegurarme de que mucha gente se haga un chequeo”.

Luego de mucho tiempo, y de batallar con un sinfín de quimioterapias para acabar con su cáncer, Haller hizo presencia en el entrenamiento del Borussia, y motivó deportivamente a cada uno de sus compañeros de plantilla. La escuadra que viste de amarillo y negro dejó claro que desea contar con el atacante en el presente año, donde claramente, necesitarán de su talento para ser protagonistas.