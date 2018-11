De hecho, fue la cuenta de Twitter de la Uefa la que se acordó del popular ‘Tino’ emitiendo una entrevista en la que el exdelantero relata cómo vivió el partido en el que Newcastle de Inglaterra venció 3-2 de local, con 3 goles suyos, al Barcelona de España en la Champions de 1997.

El artículo continúa abajo

Frente a esta publicación, el Barcelona reaccionó de inmediato en la misma red social con un mensaje en inglés que dice “don’t @ me”, lo que se podría interpretar como “no me mencionen a mí”, y el símbolo de una cara aburrida.

A continuación, el trino de la Uefa:

🎂🎁 Faustino Asprilla 🎉

🇨🇴 In 1997 @TinoasprillaH hit a 27-minute hat-trick as @NUFC beat @FCBarcelona 3-2 at St James' Park 🔥#UCL pic.twitter.com/PBYVA9ohax

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 10, 2018