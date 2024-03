El juez Jesús Gil Manzano se llevó el silbato a la boca cuando Díaz dio la asistencia y observó el gol de Bellingham; sin embargo, decidió ignorar la anotación legal y dirigió sus manos hacia el punto central, dando por terminado el encuentro con el marcador 2-2.

THE REFEREE BLEW HIS WHISTLE BEFORE BELLINGHAM SCORED THE WINNER FOR REAL MADRID!

