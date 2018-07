La victoria fue para el danés Magnus Cort Nielsen (Astana), quien integró una fuga de 29 hombres que alcanzó a tener más de 13 minutos de ventaja y la cual se fue disgregando en los últimos kilómetros.

⏪🔻 Relive the last kilometer of stage 15 and the first win on @LeTour for @MagnusCort!

⏪🔻 Revivez le dernier kilomètre de l'étape 15 et la première victoire de @MagnusCort sur le Tour !#TDF2018 pic.twitter.com/rSMjwgSjuk

— Le Tour de France (@LeTour) July 22, 2018