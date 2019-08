En consecuencia, la fracción fue recortada de 173 a 137 kilómetros para rendir homenaje póstumo a Lambrecht y los tiempos no serán sumados, según indicó la organización de la competencia en su página web.

El trazado original tenía 2 altos de segunda categoría y 3 premios de montaña de primera, el último de ellos en la línea de meta, trayecto ideal para que se lucieran escaladores de la talla de los colombianos Miguel Ángel ‘Supermán’ López y Sergio Andrés Higuita.

El comunicado también informó que todavía no se ha tomado ninguna medida con respecto a la etapa de este miércoles 7 de agosto.

Lambrecht perdió la vida debido a un golpe en la cabeza luego de una caída; el deportista alcanzó a ser llevado a un hospital cercano, pero murió en la sala de cirugías.

Hasta el momento, el líder de la general es el embalador alemán Pascal Ackermann, mientras que el mejor colombiano es el velocista Fernando Gaviria, tercero a 2 segundos.

Así era el perfil original de la etapa neutralizada:

Etapa de este miércoles 7 de agostos:

Acá, el reporte oficial de la neutralización:

The race organisers, the jury and the cycling teams have made a decision to neutralize the 4th stage of Tour de Pologne to pay our respects to Bjorg Lambrecht. The stage route is reduced to 133.7km and the final laps cut to 1.

